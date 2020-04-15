Пациент, скончавшийся от коронавируса в Костанайской области, неделю пытался лечиться дома

75-летний житель города Житикара Костанайской области, умерший от коронавирусной инфекции в среду, заболел еще 5 апреля, но в больницу обратился только неделю спустя, заявил в ходе пресс-конференции руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области Вячеслав Дудник.

«В Костанайской области зарегистрирован первый случай смерти пациента от коронавирусной инфекции. Жители города Житикара - мужчина 1945 года рождения и женщина 1955 года рождения - 12 апреля на скорой помощи госпитализированы в Житикаринскую больницу с признаками температуры, слабости и одышки. Состояние при госпитализации средней степени тяжести», - рассказал Дудник.

Со слов пациента, отметил он, первые признаки заболевания появились 5 апреля, но мужчина не обращался в медорганизацию и занимался самолечением. При этом оба пациента отрицали какие-либо контакты с лицами с признаками вирусных заболеваний, а также выезд за пределы города Житикара. После лабораторного обследования у обоих выявлены положительные результаты на коронавирусную инфекцию.

«14 апреля в 18.30 часов у пациента 1945 года рождения резко ухудшилось состояние, поднялась температура выше 39 градусов. Сегодня утром проведена инкубация, был подключен к аппарату ИВЛ. После остановки сердечной деятельности проведена реанимация в полном объеме. К сожалению, в 8:30 часов утра пациент умер. Список контактных лиц уточняется», - сообщил глава управления здравоохранения.

По его словам, вторая пациентка находится в инфекционном стационаре больницы Житикары, ее состояние – средней степени тяжести.