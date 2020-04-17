S&P прогнозирует падение мировой экономики на 2,4% из-за коронавируса

Мировая экономика из-за пандемии коронавируса по итогам 2020 года упадет на 2,4%, прогнозируют эксперты рейтингового агентства S&P Global Ratings. 31 марта S&P прогнозировало, что ограничительные меры из-за пандемии приведут к снижению роста мирового ВВП с ожидавшихся 3,3% до 0,4%, пишет РБК .

«Влияние COVID-2019 на экономику оказалось более длительным и сильным, чем ожидалось ранее, и мы снова ухудшили наши макропрогнозы. Теперь мы ожидаем, что мировой ВВП в этом году снизится на 2,4%», - говорится в специальном сообщении агентства, посвященном коронавирусу.

При этом экономику еврозоны ожидает более существенное падение, чем в среднем по миру – она сократится к концу года на 7,3%. Экономика США снизится на 5,3%, а уровень безработицы в мае в стране достигнет 19%.

В S&P считают, что в 2021 году ВВП стран мира вырастет на 5,9%.

Ранее, 14 апреля, Международный валютный фонд в своем экономическом прогнозе предсказал сокращение мирового ВВП к концу года на 3%. Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда глобальная экономика сократилась на 0,08%. По подсчетам МВФ, падение экономик произойдет в 157 странах из 194. Экономика США сократится на 5,9%, еврозоны – на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%. Среди экономик с наибольшим прогнозируемым падением в 2020 году – Венесуэла (-15%), Ливан (-12%), Греция (-10%), Хорватия и Черногория (-9%).