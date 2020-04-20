Уволен глава следственного управления антикоррупционной службы Акмолинской области, нарушивший режим ЧП

Руководитель следственного управления антикоррупционной службы по Акмолинской области и четверо его подчиненных, нарушивших режим ЧП, уволены по отрицательным мотивам без права на восстановление. Об этом в понедельник сообщили в понедельник в Антикоррупционной службе.

«Установлено, что руководитель данного управления Руслан Тургамбеков и его подчиненные следователи Мурзагельдин Н., Қағарман А., Акмолдин Ж., Лукманов Б. вопреки действующим ограничениям режима ЧП проводили вечерний досуг в одном из банных комплексов города Кокшетау», - говорится в сообщении агентства по противодействию коррупции.

В ведомстве отметили, что 20 апреля проведено заседание дисциплинарной комиссии центрального аппарата агентства, на котором принято решение уволить данных сотрудников по отрицательным мотивам, без права работать в будущем на государственной и правоохранительной службе.

«По рекомендации дисциплинарной комиссии руководитель областного департамента Мурат Тюлеубаев привлечен к ответственности в виде неполного служебного соответствия за слабую организацию профилактической работы с личным составом», - также подчеркнули в ведомстве.

Несколько дней назад в интернете распространили видеозапись, на которой запечатлен диалог между посетителем бани и рейдовой группой. В ходе беседы мужчина пытается объяснить, что собравшиеся в бане люди являются коллегами, и друг друга не заразят, так как им надо просто расслабиться. По информации портала Kokshetau.asia, мужчина в полотенце — это начальник следственного управления Национального бюро по противодействию коррупции Акмолинской области Руслан Тургамбеков.

Позже в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили, что «за нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности по статье 476 кодекса об административных правонарушениях привлечены 30-летний владелец банного комплекса "Избушка", а также клиенты, в числе которых должностные лица департамента агентства по противодействию коррупции».