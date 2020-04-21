Brent торгуется ниже $20, WTI - ниже $15

Котировки нефти марки Brent к 21:30 опустились на 30% и держатся ниже $20. WTI после относительно спокойного периода торгов днем к вечеру начала терять стоимость - сейчас стоимость ее июньский фьючерсов упала на 44% - до $14,2.

Второй день резкого снижения цен на нефть привел к турбулентности практически на всех фондовых рынках. Американские биржевые индексы снижаются в среднем на 3%.

Накануне североамериканская нефть WTI впервые в истории имела негативную стоимость.

ОПЕК в срочном порядке созывает телеконференцию министров во вторник, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства не уточнили, какие именно страны примут участие во встрече.

Обвал цен на нефть начался в январе после начала эпидемии коронавируса в Китае. В начале марта нефть потеряла половину стоимости из-за разрыва сделки ОПЕК+. При этом заключение в апреле новой сделки ОПЕК+, предусматривающей крупнейшее сокращение добычи нефти в истории, не позволило сдержать дальнейшее падение цен.

Международное энергетическое агентство прогнозирует снижение спроса на нефть к уровню середины 1990-х. По прогнозам агентства, из-за пандемии коронавируса по итогам 2020 года мировое потребление нефти откатится на 10 лет назад, спрос в апреле будет соответствовать уровню 25-летней давности.