В столице можно сообщить в полицию о бытовом насилии, сказав кодовую фразу

В столичный департамент полиции можно по телефону обратиться с устным заявлением о бытовом насилии через кодовую фразу, сообщает официальный сайт акимата города.

«Если вы стали жертвой насилия, полиция советует незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102 с устным заявлением о насилии через кодовое предложение: «Поступили маски и антисептики?» и, тем самым, сообщить о бытовом насилии, после чего необходимо назвать адрес проживания», - говорится в сообщении. Также заявление можно подать онлайн через портал qamqor.gov.kz.

«Вы вправе требовать от сотрудников полиции выехать на место совершения бытового насилия для принятия мер к правонарушителю. В случае получения травм необходимо вызвать скорую помощь по номеру 103 и получить от сотрудника полиции направление на судебно-медицинское освидетельствование», – также сообщается на сайте.

Сайт столичного акимата также публикует адреса и телефоны кризисных центров, куда пострадавшие женщины могут обратиться за помощью.

Помимо этого, подчеркнули в акимате, за консультацией и поддержкой можно обращаться в действует региональная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате города.

«Подразделение по защите женщин департамента полиции Нур-Султана ведет прием женщин, подвергнутых различным видам насилия и оказавшихся в сложной жизненной ситуации, для оказания консультативно-правовой помощи и осуществляет помощь жертвам бытового насилия посредством телефона доверия 8 (7172) 71 60 63», - заключили в акимате.