Суд отказался изменить Альнуру Ильяшеву меру пресечения

Ранее о том, что суд оставил Ильяшева под стражей сообщил на своей странице в Facebook брат активиста Дос Ильяшев.

«Альнур остается под стражей. Боятся, что он, находясь дома, будет продолжать совершать «противоправные действия». Апелляция не удовлетворена», - написал он.

Ильяшев был задержан накануне вечером. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения. При этом департамент полиции Алматы ссылался также на то, что активист не исполнил решение суда по иску к нему партии "Нур Отан", хотя само решение было вынесено задолго до объявления режима ЧП.

Альнур Ильяшев ведет активную деятельность на протяжении нескольких лет. Он, в частности, судился с акиматом Алматы, требуя раскрытия информации об экологической ситуации в городе. После убийства в центре города олимпийского призера Дениса Тена Ильяшев на протяжении нескольких месяцев добивался разрешения на проведение согласованного митинга протеста, его акция стала первым разрешенным митингом протеста за годы.

Весной прошлого года Ильяшев и еще несколько активистов подали в суд на госорганы и партию власти «Нур Отан», считая, что они препятствовали проведению съезда партии «Наше право» Санавар Закировой. Иск был отклонен, а позднее «Нур Отан» подал иск против Ильяшева и других активистов, требуя с них компенсации в 20 млн. за причинение ущерба деловой репутации. Суд взыскал с активистов 6 млн. тенге – в пользу нескольких членов партии и обязал Ильяшева и других активистов опровергнуть свои высказывания.

В последние недели в СМИ, принадлежащих партии «Нур Отан» была опубликована серия заметок, в которых Ильяшева называли провокатором.