Назначен новый председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава

Приказом министра здравоохранения Тимур Султангазиев назначен председателем комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения.

38-летний Тимур Султангазиев – выпускник Казахского национального медицинского университета, обучался также в Университете Тюлэйн в США.

Работал в Национальном медицинском холдинге, был президентом Центра медицинских технологий и информационных систем, замдиректором Республиканского центра здравоохранения. В 2016-2018 годах был директором департамента проектного управления Минздрава.

С мая 2018 года работал руководителем управления здравоохранения Северо-Казахстанской области.

Прежний председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмила Бюрабекова накануне была назначена вице-министром здравоохранения.