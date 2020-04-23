Полицейские в Актау скрывали контакт зараженного коронавирусом с проститутками

Сотрудники полиции в Актау скрывали факт прямого контакта зараженного коронавирусом с проститутками, сообщил в четверг руководитель аппарата агентства по противодействию коррупции Куаныш Жапаков.

По словам Жапакова, «департаментом по Мангистауской области совместно с прокуратурой области пресечена незаконная деятельность должностных лиц департамента полиции, которые осуществляли покровительство иностранным гражданам в организации на территории города Актау сети притонов для занятия проституцией». «Несмотря на действия на территории области карантина, сотрудники полиции мер по пресечению противоправной деятельности притонов не предпринимали и продолжали покровительствовать преступной деятельности. Скрывали известный факт прямого контакта зараженного коронавирусной инфекцией лица с иностранными гражданами, занимающимися проституцией», - сказал Жапаков на брифинге.

Он проинформировал, что антикоррупционная служба проводит расследование по фактам взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями, организации и содержания притонов для занятия проституцией и сводничеством, а также сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей.

Жапаков сообщил, что в результате было изолировано 87 человек, в том числе лица, содержащиеся в притонах для занятия проституцией, из них у двух иностранных граждан обнаружена коронавирусная инфекция.