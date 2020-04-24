Это при условии, что полеты возобновятся с 15 мая
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Из-за приостановки авиасообщения доходы Air Astana могут упасть на 140 млрд тенге
Фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Vласть

Доходы авиакомпании Air Astana могут упасть на 140 млрд тенге из-за приостановления полетов, но это при условии, что полеты будут возобновлены с 15 мая, сообщил в пятницу управляющий директор по логистике и международному сотрудничеству АО «ФНБ «Самрук-Казына» Канат Алпысбаев.

«Компания ожидает снижение доходов за весь год. Если говорить (в сравнении – V) с плановыми показателями, то по Air Astana мы ожидаем падение доходов порядка на 140 млрд тенге или на 33%, в случае с Qazaq Air падение составит 44% от плановых показателей. Я хотел бы подчеркнуть, что говорю о таком оптимистичном сценарии, если авиакомпании смогут начать полетную деятельность с 15 мая», - сказал Алпысбаев на брифинге.

Он напомнил, что с 22 марта все авиакомпании приостановили выполнение всех авиарейсов.

Air Astana выполняла международные рейсы по некоторым направлениям, но в основном они были связаны с вывозом порядка 14 тыс. казахстанцев из-за рубежа.

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