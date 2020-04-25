Дональд Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики США почти на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $484 млрд на поддержание экономики страны, пострадавшей на фоне пандемии коронавируса, сообщает РБК .

Большую часть суммы – $320 млрд – направят на программу кредитования Paycheck Protection Program (PPP), которая позволяет представителям малого бизнеса выплачивать зарплаты работникам в период кризиса. Еще $60 млрд направят на реализацию программы кредитования предприятий малого бизнеса, порядка $75 млрд получат больницы, $25 млрд направят на финансирование процесса тестирования на коронавирус.

В конце марта президент США подписал закон о пакете мер экономической помощи на $2,3 трлн. Меры предусматривали займы для малого бизнеса, прямые выплаты гражданам, а также временное увеличение пособий по безработице и финансирование больниц.