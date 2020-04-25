ЦАРКА совместно с Минздравом объявляют конкурс IT-проектов для борьбы с последствиями пандемии

Центр анализа и расследования кибер атак (ЦАРКА) и Лаборатория Касперского при поддержке министерства здравоохранения объявляют конкурс технологических решений «Цифровое гражданство». К участию допускаются IT-проекты в сферах здравоохранения и образования, защиты персональных данных и доступа к информации для борьбы с распространением коронавирусной инфекции и последствиями пандемии в Казахстане.

«Коронавирус вскрыл проблемы в области здравоохранения, образования, доступа к информации и защиты персональных данных во всем мире. Все страны, от технологически развитых до начинающих путь развития IT, применяют цифровые инструменты наблюдения как эффективное средство контроля эпидемии, – сообщается на сайте конкурса. – Цель конкурса – превратить инновационные идеи в практические решения, направленные на обеспечение участия граждан в преодолении кризиса и цифровой трансформации государства».

В предлагаемые задачи конкурса входят: защита персональных и медицинских данных, комфортный и технологичный доступ к информации для эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями, защита от Fake-news, сохранение прав и свобод человека даже в условиях кризисной ситуации, повышение удобства работы в сфере здравоохранения и технологическое развитие инструментария медицинских работников.

«Мы ищем идеи и технологии, которые решают сложные задачи быстро, экономично и эффективно, объединяя экспертов из разных сфер и профессий – IT-специалистов, дизайнеров и разработчиков, правозащитников, врачей и учителей, преподавателей и студентов, активистов, государственные, бизнес и молодежные организации и инициативные группы», - также сообщается на сайте.

Конкурс будет проходить в онлайн-режиме с 12 по 15 мая. Его призовой фонд составляет 6 млн тенге. Организаторы конкурса – министерство цифрового развития, министерство здравоохранения, ЦАРКА и Молодежная информационная служба Казахстана.

Заявку на участи в конкурсе можно подать, заполнив форму для регистрации.