В королевстве почти 150 тысяч заболевших
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Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 20 тысяч
Фото АР

В Великобритании число умерших от последствий COVID-19 достигло 20 319 человек, Соединенное Королевство стало пятой страной в мире, где количество жертв превысило 20 тысяч, сообщает BBC.

Больше летальных случаев зафиксировано только в США (52,4 тыс.), Италии (26 тыс.), Испании (22,9 тыс.) и Франции (22,2 тыс).

При этом число зарегистрированных случаев коронавируса в Великобритании превысило 148 тысяч - за последние сутки в стране подтверждено почти 5 тысяч новых случаев.

В Великобритании быстро распространение заражения началось после вспышки коронавируса в Италии в конце февраля. Власти страны три дня назад заявили, что королевство достигло пика эпидемии.

Коронавирусом переболели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и принц Чарльз.

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