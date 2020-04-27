Сегодня президент выступит с заявлением
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Токаев озвучит новый подход к карантинным мерам в стране
Фото пресс-службы президента Казахстана

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с заявлением по ситуации с коронавирусом в стране и озвучит новый подход к карантинным мерам.

«Сегодня будет опубликовано мое заявление по ситуации с коронавирусом в нашей стране. Новый подход к карантинным мерам», - анонсировал президент в Twitter.

О том, что глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с очередным телевизионным обращением по ситуации с коронавирусом, сообщил на прошлой неделе его пресс-секретарь Берик Уали. Он также отмечал, что «в ближайшее время будет принято принципиальное решение о возможном продлении режима ЧП и карантинных мер».

К этому моменту в Казахстане зарегистрировано 2717 случаев заражения, скончались 25 человек, 682 выздоровели.

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