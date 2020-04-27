Токаев озвучит новый подход к карантинным мерам в стране

Сегодня президент выступит с заявлением
Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с заявлением по ситуации с коронавирусом в стране и озвучит новый подход к карантинным мерам.
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