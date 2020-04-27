Состояние двух пациентов с коронавирусом в Алматы крайне тяжелое

На 27 апреля в Алматы зарегистрировано 847 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, в инфекционных стационарах на лечении находятся 744 пациента, состояние двух – крайне тяжелое, сообщает пресс-служба акимата города.

«Состояние у двоих из них оценивается как крайне тяжелое, у 29 тяжелое, у 214 средней степени тяжести и у остальных удовлетворительное. Два пациента находятся на аппарате ИВЛ в связи с дыхательной недостаточностью», - проинформировали в акимате.

В провизорных госпиталях лежит 481 человек, из них – 11 детей, на карантинной изоляции – 415, из них 5 детей. Выписано с выздоровлением – 96 человек, среди них 6 детей.

«Отметим, что в провизорных и карантинных стационарах свободных мест достаточно», - добавили в акимате.

Что касается выявленных за вчерашний день 5 новых случаев, то четверо инфицированных – из числа контактных, которые находились на карантине. Из них двое 31-летних и 49-летняя и 62-летние женщины. Пятая заболевшая – 32-летняя женщина – прилетела из Атырау.

«По прилёту все члены экипажа были помещены на карантин», - уточнили в акимате.

Здесь также сообщил, что вчера начал принимать пациентов с COVID-19 филиал Городской клинической инфекционной больницы им. И.С. Жекеновой, которая была построена в рекордные сроки. Сейчас в там находятся 43 больных. В целом больница рассчитана на 280 коек. В структуру входят 9 клинических отделений, отделение реанимации на 28 коек и 10 одноместных палат, приемное отделение с пятью одноместными палатами динамического наблюдения.