Правительство и Нацбанк подготовят комплексный план по восстановлению экономики до 11 мая

«В целом уже сейчас мы должны готовиться к посткризисному периоду. Об этом убедительно высказался Елбасы на заседании Совета безопасности 24 апреля. Правительство, Национальный банк до 11 мая подготовят комплексный план по восстановлению экономического роста, включающий поддержку наиболее пострадавших отраслей», - говорится в заявлении Токаева, опубликованном на сайте Акорды.

Президент отметил, что Казахстан «вступает в качественно новую фазу своего развития».

«По сути, мы будем жить в новой реальности. Поэтому предстоит осуществить масштабную, глубинную трансформацию экономики и системы госуправления», - считает он.

Говоря о двух пакетах мер поддержки, глава государства отметил, что «идет их активная реализация, хотя не обходится без административных промахов, которые вызывают справедливые нарекания общества».

«4 ммлн 250 тыс. человек получили финансовую помощь. Более 570 тыс. получили продуктовые наборы. Мы планируем обеспечить продуктами более 1,1 млн казахстанцев. Более 1,6 млн человек в апреле-мае получат помощь от государства на оплату коммунальных услуг», - перечислил он.

Кроме этого, на постоянной основе проводится мониторинг наличия и качества продовольственных товаров, при этом, заверил президент, необходимых продуктов в стране достаточно, а местные власти осуществляют контроль за ценами на социально значимые продукты.

«Мы стараемся финансово поддержать наших медиков, которые находятся на передовой борьбы с пандемией. Минздрав и акимы принимают меры по поддержке других категорий медицинских работников. Более 1,6 млн граждан и 11,5 тыс. субъектов МСБ получили отсрочку по выплатам займов и кредитов на общую сумму более 360 млрд тенге. Малый и средний бизнес сегодня находится в сложном положении. Если мы сегодня не поможем ему выстоять, о восстановлении экономики страны не может быть и речи. Мерами налогового стимулирования охвачено более 700 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, что позволит им сэкономить около 1 трлн тенге. Выделены средства для кредитования малого и среднего бизнеса по приемлемым ставкам»

, - перечислил Токаев.

Также он отметил: чтобы избежать сокращений людей и их зарплат формируется Реестр системообразующих компаний, которым будет оказана соответствующая поддержка.

«В него должны войти действительно важные для нашей экономики компании», - подчеркнул президент.

«Несмотря на все сложности, продолжают работать аграрии. Их труд заслуживает искреннего уважения. Вопросы проведения весенне-полевых работ в основном решены. Никаких препятствий здесь не должно быть. Это задача Министерства сельского хозяйства и акимов», - продолжил он, сообщив, что 200 млрд тенге направлены на финансирование весенне-полевых работ и форвардный закуп, в том числе 70 млрд выделены на развитие семеноводства, приобретение удобрений и пестицидов.

«В целом объем средств, направленных на поддержку граждан и бизнеса, составил почти 6 трлн тенге. Это, как вы понимаете, огромная сумма. Задача правительства и контролирующих органов – обеспечить абсолютную эффективность расходуемых средств, прозрачность всего процесса финансирования», - заявил президент.