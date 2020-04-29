Не менее 40 мирных жителей погибли в результате террористической атаки на северо-западе Сирии

Не менее 40 мирных жителей, в том числе 11 детей, погибли во вторник в результате террористической атаки на северо-западе Сирии, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министерство обороны Турции, которое обвиняет в нападении курдские вооруженные формирования.

Нападение произошло в центре города Африн с использованием начиненного взрывчаткой бензовоза. Еще минимум 47 человек получили ранения, многие здания были повреждены.

Сирийское агентство SANA сообщает, что взрыв произошел на рынке. Среди погибших и раненых также есть и турецкие военнослужащие.

Анкара считает курдские вооруженные формирования PYD/PKK террористами и проводит против них военные операции. С 2016 года Турция провела три антитеррористических операции на севере Сирии, чтобы предотвратить формирование террористического коридора через свою границу: «Щит Евфрата» (2016 год), «Оливковая ветвь» (2018 год) и «Мирная весна» (2019). В ходе крупной военной операции «Оливковая ветвь» Турция освободила город Африн и провинцию от террористических элементов YPG/PKK.

В ходе своей более чем 30-летней террористической кампании против Турции РПК, включенная в список террористических организаций Турции, США и ЕС, несет ответственность за гибель 40 тыс. человек, включая женщин и детей. YPG является сирийским ответвлением РПК.