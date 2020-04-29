Номинантами на «Оскар» в 2020 году смогут стать фильмы, которые были показаны онлайн

Американская академия киноискусств временно допустила к отбору номинантов на «Оскар» фильмы, показ которых происходил только онлайн, сообщается на сайте премии.

Указывается, что фильмы, показ которых был запланирован в кинотеатрах, но выход сначала состоялся на коммерческой стриминговой или VOD-платформе, смогут претендовать на звание «Лучшей картины». В Академии отметили, что «разрушительная пандемия COVID-19 привела к закрытию всех кинотеатров Лос-Анджелеса», а согласно действующим правилам «Оскар», фильм должен демонстрироваться в кинотеатре в Лос-Анджелеса в течение минимум недели с периодичностью показов не менее трех раз в день. Теперь для участия в отборе фильм должен быть размещен на собственном стриминговом сайте академии в течение 60 дней с даты его выхода.

Кроме этого, награды за лучший звук и лучший звуковой монтаж в этом году будут объединены в одну премию за лучшие достижения в области звука.

Исключение из правил не будет применяться с той «даты, которая будет определена Академией», после того, как кинотеатры вновь откроются: «Ожидается, что все фильмы, выпущенные после этого, будут соответствовать стандартным театральным квалификационным требованиям Академии».

Также принято решение об изменении правил в категориях «Звук», «Музыка» и «Международные художественные фильмы»: награды за лучший звук и лучший звуковой монтаж в этом году будут объединены в одну премию.

Вместе с тем количество статуэток «Оскар» остается неизменным: может быть вручено до шести статуэток.