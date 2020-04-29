Коалиция против пыток просит Генпрокуратуру проверить аресты жителей Кордайского района

«В Коалицию НПО Казахстана против пыток поступило обращение в связи ситуацией в отношении дунган, проживающих в Кордайском районе, к сожалению, нам сообщили о том, что продолжаются аресты с применением пыток со стороны правоохранительных органов. По информации из обращения, к задержанным лицам применяются пытки изощрёнными методами, в виде надевания на голову целлофановых пакетов, удушение также совершаются руками, избиение осуществляются с использованием дубинок. Аресты, обыски и допросы в семьях задержанных лиц продолжаются, ссылаясь на нормы закона, однако происходящие события, со слов задержанных — необоснованные», - говорится в обращении коалиции.

По ее данным, жители проинформировали правозащитников, что «представители власти проводят обыски в домах жителей Булар Батыр и Сортобе, судьи выписывает ордера без достаточных оснований, задержания применяются, в том числе и к пожилым людям». «Допросы проводят в ночное время суток в отсутствии адвоката на протяжении 14 часов без перерывов. По информации из обращения, допросы с применением пыток происходят одновременно в составе 5-8 следователей, при задержании большей части не предоставляются документы в виде предъявления служебных удостоверений», - указывается в обращении.

Коалиция настоятельно просит Генпрокуратуру «провести своевременную, беспристрастную и эффективную проверку данного резонансного дела и, при выявлении нарушений со стороны действий сотрудников правоохранительной системы, зарегистрировать в ЕРДР уголовное дело в отношении полицейских».

«Особое внимание в первую очередь просим уделить на необходимость фиксации телесных повреждений на телах всех подвергнутых задержанию лиц», - отметили правозащитники.

Коалиция также проинформировала, что отправит информацию специальному докладчику ООН против пыток по ситуации в Кордае.