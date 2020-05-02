Вторая волна может быть осенью, полагают в Минздраве
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В Иране заявили, что ожидают второй и третьей волн коронавируса в стране
Фото АР

Как минимум две волны нового коронавируса ждут в Иране в будущем. С таким прогнозом выступил в субботу заместитель министра здравоохранения страны и глава Организации по контролю за производством лекарств и продовольствия Мохаммад Реза Шанесаз, передает ТАСС.

"В этом нет никаких сомнений. Это непременно произойдет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности второй и третьей волн распространения заболевания. Чиновника цитирует агентство ISNA.

По его словам, "Минздрав серьезно озабочен ситуацией в осенние месяцы [местного календаря] мехр, абан и азар [с 22 сентября по 20 декабря], поскольку в эти дни могут последовать новые волны [пандемии]". "Благодаря принятым в стране мерам мы стали меньше беспокоиться по поводу продолжения [роста заболеваемости] в месяцах ордибихешт и хордад [с 20 апреля по 20 июня]", - добавил Шанесаз.

В Иране распространение коронавируса было официально признано во второй половине февраля. Вспышка произошла в том числе в местах паломничества мусульман, что привело к быстрому распространению заражений по всему Ближнему Востоку.

К этому моменту власти Ирана официально подтвердили 96,5 тыс. случаев коронавируса, 6,2 тыс. человек скончались, 77,4 тыс. выздоровели.

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