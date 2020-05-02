В Иране заявили, что ожидают второй и третьей волн коронавируса в стране

Вторая волна может быть осенью, полагают в Минздраве
Как минимум две волны нового коронавируса ждут в Иране в будущем. С таким прогнозом выступил в субботу заместитель министра здравоохранения страны и глава Организации по контролю за производством лекарств и продовольствия Мохаммад Реза Шанесаз, передает ТАСС.
Еще по теме:
- В Иране за сутки зафиксировано свыше 1200 новых случаев заражения коронавирусом
- В Иране растет паника из-за коронавируса. Еще больше паникуют в соседних странах из-за Ирана
- В Южной Корее находится более 35 тысяч казахстанцев
- В странах Персидского залива быстро растет число заразившихся коронавирусом
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые