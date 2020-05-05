В России число заразившихся COVID-19 превысило 155 тысяч

В России за сутки зарегистрированы 10 102 новых случая
коронавирусной инфекции. Как пишет Meduza, это на 479 случаев меньше, чем
день назад. Общее число случаев достигло 155 370.
За минувшие сутки умерли 95 пациентов с COVID-19, а всего с начала распространения коронавируса в России скончался 1451 человек, выздоровели 19 865 человек.
ТАСС сообщает, что в Москве общее число заболевших достигло 80 115 – только за сутки здесь зарегистрированы 5 714 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный рост составил 7,7%.
Россия находится на седьмом месте в мире по заболеваемости, обойдя Китай, Иран и Турцию.