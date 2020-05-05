В России число заразившихся COVID-19 превысило 155 тысяч

В России за сутки зарегистрированы 10 102 новых случая коронавирусной инфекции. Как пишет Meduza , это на 479 случаев меньше, чем день назад. Общее число случаев достигло 155 370.

За минувшие сутки умерли 95 пациентов с COVID-19, а всего с начала распространения коронавируса в России скончался 1451 человек, выздоровели 19 865 человек.

ТАСС сообщает, что в Москве общее число заболевших достигло 80 115 – только за сутки здесь зарегистрированы 5 714 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный рост составил 7,7%.

Россия находится на седьмом месте в мире по заболеваемости, обойдя Китай, Иран и Турцию.