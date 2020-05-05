Порядка 45 тыс. казахстанских медработников получат надбавки за апрель

Порядка 45 тыс. медицинских работников, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией и возможными больными, получат надбавки от государства за апрель. Это в три раза больше, чем в марте, сообщил во вторник в ходе брифинга на площадке министерства здравоохранения заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Марат Шоранов.

«За март надбавки получили 17 700 медработников, общая сумма выплат составила 3,4 млрд тенге. Однако эпидемиологическая ситуация обострялась в начале апреля, и все большее количество медработников было вовлечено в работу. По предварительным прогнозным данным, количество медработников, претендующих на надбавки в апреле, составляет уже порядка 45 тыс. человек на сумму порядка 14,7 млрд тенге. Это практически в три раза больше, чем в марте», - рассказал Шоранов.

Он также отметил, что территориальные комиссии в ближайшие пару дней завершат работу, предоставят окончательные списки медработников в фонд, после чего будут выделены деньги.

«Мы доводим деньги до каждой медорганизации, до основных поставщиков, с которыми мы имеем договор. А уже перечисление на карт-счета самим работникам – это задача непосредственно медорганизации, которая имеет с нами договор», - объяснил он механизм передачи средств.

Кроме того, Шоранов признал, что при начислении надбавок за март были проблемы, в частности с тем, что не все медработники получили положенные выплаты.

«Есть категории, которые в марте просто не успели внести в информационную систему работников. Это порядка 83 млн тенге, которые должны быть учтены уже в апреле», - пообещал он, не уточнив, сколько таких сотрудников и к каким категориям они относятся.