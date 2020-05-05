Рахмон отправил в отставку главу Минздрава
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В Таджикистане быстро растет число случаев коронавируса
Фото Минздрава Таджикистана

В Таджикистане, который одним из последних в мире сообщил о первых зараженных COVID-19, за шесть дней их число выросло до 293, сообщает Радио Озоди.

По данным Минздрава республики, пять человек в республике скончалось от коронавируса.

Между тем во вторник президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправил в отставку главу министерства здравоохранения и социальной защиты населения Насима Олимзода. Новым министром назначен Джамалиддин Абдуллозода.

В Таджикистане в последние месяцы резко выросло число больных пневмонией и смертей от нее, однако власти на протяжении месяцев не признавали, что в стране есть зараженные коронавирусом. О первых заболевших Минздрав сообщил 30 апреля, накануне визита экспертов Всемирной организации здравоохранения.

При этом и ВОЗ и другие международные структуры, включая Всемирный банк, на протяжении нескольких последних недель выделяли Таджикистану средства для борьбы с COVID-19. Страна также получала гумантарную помощь от разных государств, включая Казахстан.

До конца апреля в Таджикистане были разрешены массовые мероприятия, страна в том числе широко праздновала Навруз (праздник весеннего равноденствия), в республике продолжался футбольный чемпионат. Школьники страны были отправлены на каникулы только две недели назад. Во вторник было объявлено, что они вернутся в школы только 17 августа - Таджикистан принял решение не возобновлять обучение в дистанционном формате.

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