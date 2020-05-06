Поправки направлены на защиту взысканных с должника денег
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Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам исполнительного производства

Тамара Вааль, Vласть

В Казахстане намерены усовершенствовать законодательство в сфере исполнительного производства и регулирования общественных отношений, складывающихся в сфере принудительного исполнения исполнительных документов. В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства».

Как отмечается в заключении комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса, законопроект позволит решить ряд задач. В частности, усовершенствовать деятельность частных судебных исполнителей и повысить эффективность исполнительного производства, в том числе за счет оптимизации принимаемых судебным исполнителем процессуальных документов, действий и определения последовательности этих действий.

Кроме того, в стране будут внедрены современные технологии, повышена прозрачность и доступность системы принудительного исполнения для сторон исполнительного производства, а также усовершенствована дисциплинарная практика частных судебных исполнителей.

«Внесенные поправки направлены на защиту взысканных с должника денег, временно поступающих на текущие счета частных судебных исполнителей, в том числе по социально значимым категориям дел», - говорится документе.

Более подробно о законопроекте Vласть писала ранее:

В Казахстане усовершенствуют деятельность частных судебных исполнителей

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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