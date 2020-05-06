Казахстанские безработные смогут бесплатно пройти курс на Coursera

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана договорилось с глобальной образовательной платформой Coursera о предоставлении бесплатного доступа к ее курсам для казахстанских безработных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-министр ведомства Нариман Мукушев.

«После переговоров с представителями Coursera, была достигнута договорённость о предоставлении безработным, состоящим на учете на enbek.kz, возможность пройти курсы по востребованным навыкам и специальностям в онлайн-режиме на coursera.org. В обычное время, обучение по одному курсу на платной основе стоит 400$, однако в рамках достигнутой нами договоренности эта возможность предоставляется безработным казахстанцам БЕСПЛАТНО с выдачей соответствующего сертификата», - написал Мукушев.

По его информации, в рамках проекта «граждане могут получить знания по 298 курсам».

«Обучиться можно по таким направлениям как IT, гуманитарные науки, экономика, физика, медицина, предпринимательство, маркетинг и так далее. Продолжительность курсов составляет от 6 до 10 недель, курсы содержат задания, еженедельные упражнения и иногда заключительный проект или экзамен», - сообщил он.

На первом этапе, проинформировал Мукушев, бесплатно предоставлены курсы для 50 тысяч безработных казахстанцев до конца 2020 года.

«Для того чтобы обучаться, достаточно быть официально зарегистрированным в качестве безработного. При регистрации на coursera.org важно использовать e-mail, указанный на enbek.kz или при регистрации в качестве безработного в ЦЗН», - уточнил он.

Coursera – глобальная обучающая платформа, содержащая курсы различных университетов. Стоимость курса на ней, как правило, составляет $50, специализации (содержит несколько курсов) - $400. В марте Coursera сделала бесплатными до конца июля 115 курсов от различных университетов.