Для этого им нужно зарегистрироваться в базе Минтруда
  • 721
Казахстанские безработные смогут бесплатно пройти курс на Coursera
Фото Жанары Каримовой

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана договорилось с глобальной образовательной платформой Coursera о предоставлении бесплатного доступа к ее курсам для казахстанских безработных. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-министр ведомства Нариман Мукушев.

«После переговоров с представителями Coursera, была достигнута договорённость о предоставлении безработным, состоящим на учете на enbek.kz, возможность пройти курсы по востребованным навыкам и специальностям в онлайн-режиме на coursera.org. В обычное время, обучение по одному курсу на платной основе стоит 400$, однако в рамках достигнутой нами договоренности эта возможность предоставляется безработным казахстанцам БЕСПЛАТНО с выдачей соответствующего сертификата», - написал Мукушев.

По его информации, в рамках проекта «граждане могут получить знания по 298 курсам».

«Обучиться можно по таким направлениям как IT, гуманитарные науки, экономика, физика, медицина, предпринимательство, маркетинг и так далее. Продолжительность курсов составляет от 6 до 10 недель, курсы содержат задания, еженедельные упражнения и иногда заключительный проект или экзамен», - сообщил он.

На первом этапе, проинформировал Мукушев, бесплатно предоставлены курсы для 50 тысяч безработных казахстанцев до конца 2020 года.

«Для того чтобы обучаться, достаточно быть официально зарегистрированным в качестве безработного. При регистрации на coursera.org важно использовать e-mail, указанный на enbek.kz или при регистрации в качестве безработного в ЦЗН», - уточнил он.

Coursera – глобальная обучающая платформа, содержащая курсы различных университетов. Стоимость курса на ней, как правило, составляет $50, специализации (содержит несколько курсов) - $400. В марте Coursera сделала бесплатными до конца июля 115 курсов от различных университетов.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В городах Карагандинской области разрешат передвижение на своих автомобилях
Новости
Банки и обменные пункты будут работать по сокращенному графику на следующей неделе
Новости
Прекращены полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой
Новости
Казахстан показал новый рекордный дневной прирост новых случаев коронавируса
Новости
Токаев подписал указ о продлении в Казахстане режима ЧП
Новости
В Казахстане за день зарегистрировано 260 новых случаев коронавируса