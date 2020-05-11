В Великобритании начнут смягчать карантин с 13 мая

В воскресенье глава британского правительства Борис Джонсон во время телевизионного обращения к нации заявил, что в Великобритании с 13 мая начнут смягчать карантинные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, сообщает ТАСС .

По его словам, со среды людям будет разрешено «заниматься неограниченное число раз спортом на улице, загорать на солнце, поехать на автомобиле в другие места», те, кто не может работать из дома, смогут вернуться на работу (в первую очередь это строительный сектора и промышленность), а для работодателей подготовлены рекомендации по обеспечению безопасности на рабочих местах и социального дистанцирования, правила которого британцы «обязаны и будут соблюдать».

На следующем этапе послаблений с 1 июня в стране могут заработать магазины и школы, а с июля – некоторые отели и общественные места. В то же время Джонсон предупредил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации все послабления могут быть отменены.

По словам британского премьера, чтобы свести к минимуму число завозных случаев COVID-19 и не допустить второй волны эпидемии в стране, и британцы, и граждане других стран будут обязаны пройти двухнедельный карантин. Нарушители могут быть оштрафованы или даже депортированы, если речь идет об иностранцах.

«Нет, время отменять карантин еще не пришло. Вместо этого мы сделаем осторожные шаги, изменив действующие ограничения», - сказал премьер, отметив, что страна может понизить уровень эпидемиологической угрозы с четвертого до третьего (наивысший пятый уровень угрозы означает, что Национальная служба здравоохранения страны не справляется с наплывом больных; при четвертом уровне, на котором королевство находится сейчас, она сталкивается с повышенной нагрузкой; третий уровень означает возможность постепенного ослабления карантина, первый – отсутствие угрозы).

По оценкам британских властей, сейчас вспышка заболевания идет на спад, так как 10 инфицированных успевают заразить вирусом лишь от 5 до 9 человек. А число новых случаев и количество пациентов в больницах последовательно снижаются, с середины апреля уменьшается и показатель смертности. По последней информации Минздрава страны, число случаев инфицирования коронавирусом в королевстве приблизилось к 220 тыс., число летальных исходов превысило 31,8 тыс. А по данным Университета Джонса Хопкинса, страна вышла на третье место в мире по заболеваемости коронавирусом – зарегистрировано 220 449 случаев, умерли 31 930 человек.