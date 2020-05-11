В столице возобновляет работу общественный транспорт

В столице со вторника возобновляется работа общественного транспорта, курсировать автобусы будут с 07:00 до 21:00 часов, сообщил акимат города.

На первом этапе, по его данным, на линию выйдут автобусы городских маршрутов. На втором этапе - пригородные маршруты.

«Все автобусы, как и ранее, будут проходить дезинфекцию. Водители автобусов обязуются соблюдать все меры безопасности: носить маски, перчатки и пользоваться антисептиками. Также носить маски и соблюдать строгие саннормы должны пассажиры», - говорится в сообщении.

При этом оплатить проезд можно будет только безналичным расчётом. Для оплаты проезда действует оплата транспортной картой и альтернативные способы - оплата через SMS, QR-код и мобильные приложения. До введения карантина доля безналичной оплаты составляла 98%, уточняет акимат города.

Месячные проездные, приобретенные во время карантина, будут автоматически перенесены на транспортные карты пользователей. Так, апрельский проездной переносится на май и будет действовать с 12 мая по 11 июня.

Общественный транспорт столицы прекратил работу в конце марта, после ужесточения карантина в городе.

К этому моменту в столице официально подтверждено 1 083 случая коронавируса, скончалось 3 человека, выздоровело 414 человек.