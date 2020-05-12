План по восстановлению экономики правительство Казахстана рассмотрит на следующем заседании

На следующем заседании правительства кабинет министров рассмотрит комплексный план по восстановлению экономики, рассчитанный до конца текущего года, заявил во вторник премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

«На основе разработанных мер по поручению главы государства сформирован комплексный план по восстановлению экономического роста до конца текущего года. Поручаю министерству национальной экономики совместно с канцелярией премьер-министра вынести на следующее заседание данный комплексный план. Акиматам необходимо принять конкретные меры по восстановлению сектора услуг», - поручил Мамин на заседании правительства во вторник.

В целом, подчеркнул он, приоритетной задачей на предстоящий период станет формирование новой структуры экономики, основанной на повышении ее самодостаточности, конкурентоспособном несырьевом секторе, качественных инвестициях и встраивании в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости.

Премьер напомнил, что рост экономики Казахстана по итогам апреля стал отрицательным - ВВП снизился на 0,2%. Это связано с введением режима ЧП и карантина. Особенно это сказалось на секторе услуг, деятельность которого была приостановлена практически на два месяца. Торговля и транспорт снизились на 30% по итогам апреля по сравнению с мартом. По словам Мамина, со смягчением карантина отрасли экономики должны начать восстановление, особенно сектор услуг.

«Этому будут способствовать все меры государственной поддержки путем налогового стимулирования, обеспечения льготного кредитования, поддержке внутреннего производства через механизмы гарантированного сбыта отечественных товаров», - пояснил он.