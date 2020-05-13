Пассажиров обяжут быть в масках на протяжении всей поездки
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С 1 июня в Казахстане запустят 54 поезда
Фото Юны Коростелёвой

После возобновления в Казахстане железнодорожного сообщения 1 июня в стране планируется запустить 54 поезда, сообщило вечером в среду министерство индустрии и инфраструктурного развития.

В частности, возобновят движения поезда из столицы на станции Алматы, Мангистау, Оскемен, Сарыагаш, Семей, Аркалык, Павлодар, Петропавл/Кызыл ту, Уральск, Жезказган, Кызылорда. Из Алматы на станции Шымкент, Павлодар, Актобе, Мангистау, Сарыагаш, Оскемен, Жезказган, Урлальск, Петропавловск.

Кроме того, будут курсировать поезда Кызылорда – Семей, из Костаная в Караганду, Аркалык и Алматы, поезд Караганда – Жезказган, а также из Кызылорды в Кокшетау, Петропавловск и пригородные сообщения.

Перед рейсами у работников поездных бригад будут измерять температуру. Всех проводников и пассажиров на всем пути следования обяжут носить маски, говорится в сообщении.

Кроме того, пассажирам запретят ходить между вагонами состава и покидать купе «без объективной необходимости».

Как сообщалось, продажи билетов начнутся 15 мая.

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