Сенат вернул в мажилис законопроекты о митингах

Законопроект «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», а также поправки в законодательство по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний пока не приняты. Сенат внес в документы больше 15 поправок и вернул их в мажилис.

«В ходе обсуждения законопроекта возникла необходимость внесения изменений и дополнений в одобренный мажилисом законопроект. Так, предлагается установить, что в центральных частях районов в городах республиканского значения, столицы, а также в административных центрах областей количество специализированных мест для организации и проведения пикетирования, собраний или митингов должно составлять не менее трех», - сказал сенатор Сарсембай Енсегенов.

Вместе с тем предлагается исключить обязанность организатора мирных собраний по требованию от участников мирных собраний не скрывать свое лицо, в том числе не использовать предметы одежды и иные средства, препятствующие распознаванию лица, поскольку вопросы обеспечения общественного порядка относятся к компетенции органов внутренних дел. При этом сенаторы предложили закрепить право организаторов и участников мирного собрания по использованию средств индивидуальной защиты, направленных на охрану здоровья.

«Предлагается ввиду широкого толкования исключить основание для отказа в проведении мирных собраний, если проведение мирных собраний может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи для бесперебойного функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности зеленых насаждений, малых архитектурных форм и иного имущества, а также препятствовать свободному передвижению граждан, не участвующих в мирных собраниях. Исключаются основания для прекращения мирного собрания, такие как совершение участниками мирных собраний насильственных действий, а также нарушение организатором мирного собрания требований рассматриваемого законопроекта, касающихся порядка организации и проведения мирных собраний», - также отметил сенатор.

Кроме того, депутаты предложили норму, которая предусматривает, что нарушение участником или отдельными участниками мирных собраний требований законопроекта влечет прекращение их участия в мирных собраниях. При этом в случае устранения нарушения мирное собрание будет продолжено.

Напомним, ранее министр информации и общественного развития (в данный момент он назначен заместителем руководителя администрации президента) Даурен Абаев сообщал, что законопроектом внедряется уведомительный порядок для проведения мирных собраний в форме митингов, собраний, пикетов.

«В отличие от действующего закона, по которому любое мирное собрание от пикетирования до демонстрации проводятся исключительно по разрешению, теперь организатору собрания достаточно лишь уведомить местные власти о том, что он планирует провести мирное собрание. Международные документы рекомендуют не делать процесс уведомления обременительным или бюрократизированным. Аналогичное мнение высказывалось и казахстанскими неправительственными организациями в ходе обсуждения законопроекта. Это учтено в статьях законопроекта, в которых описан механизм рассмотрения уведомлений. Согласия акимата на проведение мирного собрания не требуется», - говорил он.

В целом документом сокращаются сроки подачи уведомлений на проведение митингов, определяются места для проведения мирных собраний, а также дается разрешение на проведение одиночных пикетов у зданий госорганов.

Более подробно Vласть писала о нормах законопроекта ранее:

Одиночные пикеты в Казахстане можно будет проводить у зданий госорганов