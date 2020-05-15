Принимать в столичные детсады будут только при наличии справки от врача

Дежурные группы в детских садах столицы начнут работу с 18 мая, однако детей в них будут принимать только при наличии справки от участкового педиатра о состоянии здоровья, сообщила в пятницу в ходе брифига в акимате руководитель столичного управления образования Шолпан Кадырова.

«С 18 мая все дошкольные организации, независимо от форм собственности, начнут работу в режиме дежурных групп. В первую очередь, для работающих родителей, у которых нет возможности оставлять ребенка дома, только затем – по желанию родителей, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима», - сообщила Кадырова.

Она отметила, что в каждой дошкольной организации будут открыты дежурные группы вместимостью не более 15 детей. При этом если дети не будут посещать детсады, места за ними сохраняются.

«На сегодняшний день для определения потребности в сады ведется мониторинг среди родителей. Для этого родителям необходимо сообщить воспитателю о начале посещения ребенком детского сада за один день. Прием детей будет осуществляться при наличии справки о состоянии здоровья ребенка от участкового педиатра, при приеме ребенка в детский сад воспитатель проводит утренний фильтр», - подчеркнула глава управления образования.