В Актобе возобновят работу образовательные центры, салоны красоты и некоторые кафе

Главный санитарный врач Актюбинской области своим постановлением разрешил акиматам снять часть ограничений в регионе, но в связи с сохраняющимся приростом новых случаев коронавируса, карантинные меры в области пока сохранятся.

Так, в Актобе с понедельника разрешат возобновить работу образовательных центров, детских кабинетов коррекции, салонов красоты и барбершопов, которые будут работать по предварительной записи. Кроме того, откроются объекты общественного питания, но принять одновременно они смогут только до 30 человек, а их график работы ограничен с 10 до 18 часов.

В районах Актюбинской области, помимо этих объектов, разрешено также возобновить работу продовольственных и непродовольственных рынков, спортивных объектов, а также дежурных групп детских садов.

В остальном ограничения в регионе сохранятся, говорится в постановлении санврача, опубликованном в субботу.

В Актюбинской области к этому моменту зарегистрировано 224 случая коронавируса, 141 человек выздоровел.