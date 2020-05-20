Умерли в стране почти 3 тыс. заболевших
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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 300 тысяч
Фото ТАСС

В России зарегистрированы 8 764 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 499 случаев меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает Meduza. А общее число инфицированных достигло 308 705 человек.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве – 2 699 человек, Подмосковье – 903, Красноярском крае – 504 и Санкт-Петербурге – 455.

За минувшие сутки в России скончались от коронавируса 135 человек – это рекордный суточный показатель за все время с начала эпидемии. А всего в стране от COVID-19 умерли 2 972 человека, выздоровели 85 392.

Россия находится на втором месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. На первом месте США – свыше 1,5 млн инфицированных, на третьем – Бразилия, где заболели 271,8 тыс. человек.

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