Макс Бокаев опасается возможных провокаций

«Сегодня мне мои солагерники говорят, что вчера один из контролеров, служащий Национальной гвардии, сообщил, что якобы я написал на своих ребят с одного барака докладную, заявление написал якобы. И они мне сегодня говорят: «Макс, будь осторожен, это может провокация. Но вообще я рассматриваю это как тупость контролера. Есть КНБ, есть оперотдел, КУИС могли бы поинтереснее провокацию, постановку залепить, как арестанты говорят. Они могли бы что-нибудь другое придумать. Но здесь, в лагере, такие вещи оставлять без внимания нельзя. И вот я решил через Жанболата (Мамая – V) сообщить, чтобы он через социальные сети распространил, что, возможно, это провокация», - сказал Бокаев в телефоном разговоре, который опубликовал на своей странице в Facebook один из инициаторов создания Демократической партии Жанболат Мамай.

Бокаев отбывает срок в исправительной колонии в городе Актобе. В конце сентября прошлого года ему отказали в переводе в колонию в городе Атырау, где он жил до приговора.

Макс Бокаев и другой общественный деятель Талгат Аян были приговорены к пяти годам лишения свободы в 2016 году, вскоре после митинга в Атырау, в ходе которого протестующие выступили против поправок в Земельный кодекс и выставления земель сельхозназначения на аукционы. Протестующие опасались, что это может привести к продаже казахстанских земель иностранцам. В итоге Бокаева и Аяна обвинили в «нарушении порядка проведения митинга», «разжигании розни» и «распространении заведомо ложной информации». На митинге в Атырау тогда собралось порядка тысячи человек. Затем акции протеста различных масштабов прошли и в ряде других городов Казахстана.

Казахстанские и междунарожные правозащитные организации признали Бокаева и Аяна политическими заключенными. Аян вышел на свободу в апреле 2018 года.

В начале сентября прошлого года верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти Казахстана реформировать законы о митингах, клевете и о возбуждении розни. Продолжающееся содержание под стражей заключенных по политическим причинам и фактический запрет оппозиционных собраний не являются благоприятными для истинного и открытого диалога, заявила Бачелет. Кроме того, она призвала власти страны реформировать законодательство, использующееся «для подавления несогласия, включая широкое определение языка вражды и клеветы, криминализацию клеветы, ограничительные разрешения на мирные собрания, ограничительное регулирование НПО, профсоюзов и религиозных объединений».