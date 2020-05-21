Парламент Казахстана закрепил снижение количества членов для регистрации политических партий

Для регистрации политической партии в Казахстане необходимо будет теперь собрать лишь 20 тыс. подписей вместо 40 тыс., а вот в избирательных списках должно быть не меньше трети женщин и молодежи. Такие нормы содержат законы «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О политических партиях», которые в четверг на пленарном заседании принял сенат.

«После принятия закона для регистрации политической партии будет достаточно, чтобы в ее составе было не 40 тыс., а 20 тыс. членов. Поправки в данном направлении будут предусмотрены в законе «О политических партиях». Это предложение облегчает порядок создания политических партий, а также положительно скажется на процессах разработки и принятия государственных решений», - сказала исполняющая обязанности министра юстиции Наталья Пан.

Кроме того, законопроектами предлагается ввести в избирательных партийных списках квоту для женщин и молодежи в размере не менее 30%.

«В этих целях в Конституционном законе «О выборах» устанавливается требование о наличии в партийных списках, выдвинутых политическими партиями на регистрацию, обязательных квот для женщин и молодежи», - добавила и.о. министра.