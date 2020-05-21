ЦОНы в Алматы откроют с 25 мая

В Алматы с 25 мая планируется открытие всех ЦОНов, кафе и ресторанов, сообщил заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиции Канат Сагиндиков. Отметим, что сейчас в городе работает одно отделение ЦОН в Наурызбайском районе, но исключительно для обслуживания бизнеса.

«С 18 мая нами открыты отрасли туризма, абонентские отделы сотовых операторов, банковские отделы, финансовый сектор 100 процентно. С 25 мая мы в рамках очередного послабления и возобновления деятельности планируем открытие всех торговых и торгово-развлекательные центров, у нас их в городе порядка 140. Кроме того, мы открываем все гостиницы города, ранее они были открыты только для определенных лиц: вахтовиков, командировщиков, карантинщиков. Также планируем открыть все ЦОНы», - цитирует его агентство «Казинформ».

Что касается открытия объектов общественного питания, то Сагиндиков отметил, что «если рестораны работали на вынос, то сейчас мы составили инструкции, и будем давать разрешение на открытие, чтобы люди полноценно могли обедать или ужинать». При этом в ресторанах и кафе ограничений по количеству посетителей не будет.

«Единственное, мы прописали инструкции по соблюдению санитарных мер: дистанцирование между столами два метра, посадка за одним столом не более четырех человек за исключением членов одной семьи, режим работы до 23:00 часов», - пояснил он.

Также с 25 мая откроются продовольственные рынки открытого типа. В субботу планируется провести их аудит.

Сагиндиков отметил, что под аудит подпадают продовольственные рынки и все ТРЦ свыше 500 кв. м., «по ним жесткие инструкции департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг уже составил». Он напомнил, что на первом этапе в ТРЦ откроются бутики, рестораны, химчистки, на втором этапе – фудкорты, на третьем этапе – кинотеатры и развлекательные площадки. В гостиницах на первом этапе откроются номерной фонд и рестораны, а на втором – тренажерные залы и спа-салоны. В ресторанах и кафе запрещается проведение банкетов, работа кальянных, караоке, бильярдов.