1 млрд тенге на восстановление Мактааральского района направит «Самрук-Казына»

1 млрд тенге направит фонд «Самрук-Казына» на восстановление объектов в Мактааральском районе. Все средства будут переведены на счет корпоративного фонда социального развития «Түркістан», сообщает в четверг пресс-служба организации.

«АО «ФНБ «Самрук-Қазына» направит 1 млрд тенге на восстановление поврежденных объектов в Мактааральском районе Туркестанской области. Решение об оказании поддержки принято в соответствии с поручением президента Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Здесь отметили, что по данным акимата Туркестанской области, получателем этих средств определен корпоративный фонд социального развития «Түркістан», который «обеспечит восстановление поврежденных объектов в Мактааральском районе и целевое использование выделяемых фондом средств».

«В настоящее время прорабатывается вопрос заключения соглашения между фондом, акиматом Туркестанской области и фондом социального развития «Түркістан», - отметили в фонде.

1 мая в Узбекистане прорвало дамбу Сардобинского водохранилища, из-за чего водой наполнились приграничные коллекторы Мактааральского района. В результате ЧП было затоплено несколько населенных пунктов, эвакуировано 31,5 тыс. человек. Сегодня заместитель акима Туркестанской области сообщил, что в Мактааральском районе не осталось затопленных населенных пунктов.

«Вода ушла из всеx затопленныx населенныx пунктов Мактаральского района. Благодаря самоотверженному труду работников акимата, Казводxоза, КЧС, военнослужащим и МЧС Узбекистана удалось в максимально сжатые сроки вернуть сардобинскую воду в русло каналов и коллекторов, и приступить к восстановлению мирной жизни», - написал Калкаманов в Facebook.

17 мая сообщалось, что вода откачана из всех 1030 подтопленных домов в населенных пунктах Нурлыжол, Фердоуси, Оргебас, Достык и Женис, но еще велись работы по откачке воды с дворовых и садовых участков, также оставались затопленными сельхозплощади.