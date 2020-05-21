Задержан глава управления строительства Актюбинской области

Антикоррупционной службой задержан руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области. Он подозревается в злоупотреблении должностными обязанностями, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

«Антикоррупционной службой Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» по подозрению в совершении злоупотребления должностными полномочиями», - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, глава управления, используя свои служебные полномочия «в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО, достоверно зная, что подрядной организацией работы по строительству средней школы в Мугалжарском районе выполнены не в полном объеме, произвел возврат обеспечения исполнения договора».

В данный момент, как отметили в Антикоррупционной службе, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания города Актобе.

Еще одно досудебное расследование начато в Алматы в отношении заместителя директора Алматинского филиала Военно-технической школы министерства обороны и начальника отдела департамента по делам обороны города Алматы.

«Они подозреваются в том, что по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием гражданина, завладели его денежными средствами в сумме 150 000 тенге под предлогом решения вопроса о непрохождении воинской службы в указанной школе. Кроме того, указанный заместитель директора дополнительно подозревается в еще одном факте мошенничества на сумму 150 000 тенге за совершение аналогичных действий по решению вопроса о непрохождении воинской службы», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подозреваемые признали вину, расследование продолжается.

Антикоррупционной службой по Алматинской области также начато досудебное расследование по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего директора КГУ «Центр занятости населения Енбекшиказахского района».

«Подозреваемый в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, давал неправомерные указания сотрудникам КГУ в части регистрации граждан в качестве безработных без их фактического присутствия, а также дальнейшего направления их на социальные рабочие места, предусмотренные Государственной программой «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек». Ранее в отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде «домашний арест». Расследование продолжается», - сообщили в ведомстве.

Кроме этого, антикоррупционной службой по Жамбылской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя одного из отделов акимата Шуского района и директора структурного подразделения данного отдела по подозрению в хищении бюджетных средств в сумме 2 млн тенге, предназначенных на текущий ремонт водопроводных сетей в населенных пунктах Шуского района, путем перечисления на расчетный счет аффилированного ИП за фактически не оказанные услуги с целью дальнейшего их обналичивания. Также руководитель отдела акимата Шуского района подозревается получении взяток.

«Задержание не применялось в связи с полным признанием вины и предоставлении обязательства о явке подозреваемых в орган уголовного преследования» - уточнили в ведомстве.

Антикоррупционной службой по Карагандинской области проводиться досудебное расследование в отношении должностных лиц филиала АО «НК КТЖ – грузовые перевозки» - «Карагандинское отделение ГП». Указывается, что «они подозреваются в хищении денежных средств АО, путем необоснованного перечисления командировочных расходов работникам».