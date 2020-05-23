Аким столицы призывает горожан соблюдать карантин

Аким столицы Алтай Кульгинов заявил, что дальнейшее ослабление карантина в городе пока не планируется и призвал горожан помнить о введенных ограничениях.

«В связи с послаблениями режима карантина, сейчас на улицах много людей. Ежедневные рейды показывают, что не все соблюдают строгие саннормы: за нарушение санитарно-эпидемиологических требований закрыты 26 объектов, это стройкомпании, кафе, рестораны, гостиницы и т.д. Свыше 150 предприятий получили предупреждение, часть – оштрафована. Во время рейдов также было замечено, что в парках, скверах люди собираются большими компаниями, ходят без масок», - заявил аким на совещании в субботу, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Кульгинов отметил, что действия горожан могут «привести к хаотичному распространению инфекции – когда врачам тяжелее будет своевременно выявить и локализовать источники заражения». «В связи с этим, необходимо: полицейским продолжить работать в усиленном режиме, усилить разъяснительную работу с населением, на ежедневной основе мониторить работу компаний, чья деятельность разрешена. За нарушение саннорм объекты будут закрываться. Риски заражения все еще сохраняются, сейчас не время расслабляться»,- подчеркнул аким столицы.

Он также сообщил, что среди заразившихся коронавирусом в городе 40% - молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, 36% - в возрасте от 30 до 50 лет. «Не нужно относиться к коронавирусу как к обычному гриппу, эта болезнь в считанные дни может разрушить здоровье даже самых крепких молодых людей, у которых ранее не было никаких хронических заболеваний. Только самоизоляция и соблюдение жестких саннорм – самый верный и быстрый путь к возращению прежнего ритма жизни», - заявил Кульгинов.

В столице Казахстане к этому моменту подтверждено 1 540 случаев коронавируса, 5 человек скончались от его последствий, 768 выздоровели.

За минувшие сутки в городе зарегистрировано 84 новых случая коронавируса – больше, чем где-либо в стране. В акимате города и управлении здравоохранения до сих пор не дали никакой информации о новой группе заболевших.