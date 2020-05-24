В Израиле начинается судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаньяху

Первый в истории Израиля судебный процесс над действующим премьер-министром начнется в Иерусалимском окружном суде в воскресенье в 15:00 по местному времени. Как сообщает РИА Новости ,судейская коллегия из трех судей приступит к рассмотрению обвинений против Биньямина Нетаньяху по делам о коррупции и обмане общественного доверия. При этом премьер Израиля обязан быть лично на первом заседании – просьбы Нетаньяху освободить его от присутствия в суде, направленные в прокуратуру и в суд, были отклонены обеими инстанциями.

В целом, как предполагается, суд заслушает около 300 свидетелей обвинения. Юристы считают, что это дело займет как минимум несколько месяцев, но может растянуться и на несколько лет, поскольку на каждом этапе слушаний стороны могут подавать апелляции в Верховный суд. При этом закончиться судебный процесс может как полным оправданием и снятием обвинений с Нетаньяху, так и условным сроком и даже тюремным заключением.

Следствие по делу Нетаньяху продолжалось около 3 лет. Обвинения против премьер-министра Израиля генеральный прокурор страны выдвинул осенью прошлого года. Дела, по которым обвиняют Нетаньяху, носят название «Дело 1000», «Дело 2000» и «Дело 4000». По первому его подозревают в получении подарков на сумму не менее миллиона шекелей (больше $280 тыс.) от голливудского магната и продюсера Арнона Милчена и других своих сторонников. Милчен якобы таким образом расплатился за помощь в получении американской визы. Полиция утверждает, что после получения подарков Нетаньяху стал активно продвигать так называемый «закон Милчена», который на 10 лет освобождал бы от уплаты налогов израильтян, вернувшихся на родину из-за границы, но принятию которого помешало министерство финансов. Кроме того, полиция подозревает премьера в мошенничестве и нарушении своих обязательств в деле с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером. Пэкер рассказал следователям, что дарил подарки премьер-министру и его жене. В «Деле 2000» Нетаньяху подозревают в том, что он поспросил издателя национальной ежедневной израильской газеты «Едиот ахронот» («Последние новости») освещать деятельность израильских властей в позитивном ключе. В обмен он обещал «обуздать» прямых конкурентов издания. «Дело 4000» считается самым серьезным, поскольку по нему премьеру Израиля предъявили обвинения во взяточничестве, помимо мошенничества и злоупотребления доверием. Предполагается, что он предоставлял преференции телекомпании «Безек» в обмен на позитивное освещение на ее сайте «Walla!».

Кроме Нетаньяху, на скамье подсудимых окажутся другие фигуранты дел «2000» и «4000», которые обвиняются в предоставлении израильскому премьеру позитивного освещения в СМИ в обмен на политические услуги. Против Нетаньяху должны дать показания три государственных свидетеля – бывшие чиновники, заключившие сделку с прокуратурой и получившие иммунитет от судебного преследования.

В январе 2020 года, после того, как Нетаньяху отозвал из кнессета свою просьбу о предоставлении ему судебного иммунитета, дело было передано в суд. Однако первое заседание, назначенное на 17 марта, было перенесено из-за пандемии коронавируса на 24 мая. За это время Нетаньяху успел сформировать новую правительственную коалицию и привести 35-е правительство Израиля к присяге, положив конец политическому кризису, длившемуся в стране полтора года. Верховный суд Израиля 6 мая разрешил ему в очередной раз сформировать и возглавить правительство, несмотря на выдвинутые против него обвинения.

Ранее на скамье подсудимых оказывались бывший президент Израиля Моше Кацав по обвинениям в изнасилованиях и сексуальных домогательствах и премьер-министр Эхуд Ольмерт, обвиненный в коррупции, но перед началом судебного процесса оба политика ушли в отставку. В 2014 году суд приговорил Ольмерта к 6 годам лишения свободы, однако в декабре 2015 года приговор был смягчен с 6 лет до 18 месяцев. Решение по делу Ольмерта принимала судья Ривка Фридман-Фельдман, считающаяся одной из наиболее квалифицированных специалистов в области уголовного права. Она же возглавит и судейскую коллегию на процессе против Нетаньяху.