Он находится в реанимации
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Еще один полицейский находится в больнице после ДТП в Алматы
Фото департамента полиции Алматы

В ДТП сегодня на блокпосту в Алматы пострадал еще один полицейский, передает «Казинформ». По данным департамента полиции города, сейчас он находится в реанимации.

Сотрудник управления по противодействию наркобизнесу, старший офицер этого поста Ербулан Сейдазым стоял на улице с планшетом в руках и проверял проезжающий транспорт по базе на разрешение. По одной из версий, после того, как водитель BMW въехал в бетонное ограждение, фрагмент плиты отлетел и попал в полицейского.

«На данный момент он находится в реанимации городской клинической больницы №7 с переломами височной и затылочной частей головы», - сообщили в пресс-службе ДП.

ДТП произошло сегодня в 05:26. 28-летний водитель автомашины марки «BMW», следуя по улице Кожабекова в северном направлении, на пересечении с улицей Жана Гасыр в микрорайоне Коксай Карасайского района врезался в бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. В результате 42-летний патрульный Жалгас Жангазиев от полученных травм скончался до приезда «скорой помощи», его коллега – Дастан Абдыканов в крайне тяжелом состоянии был доставлен в ближайшую больницу города, но скончался, не приходя в сознание.

По информации полиции, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. он взят под стражу, начато досудебное расследование.

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