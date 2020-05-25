Поправки в закон о партиях подписал Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О политических партиях» и «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», сообщается на сайте Акорды.

Для регистрации политической партии в Казахстане теперь необходимо собрать только 20 тыс. подписей вместо 40 тыс., что, по мнению и.о. министра юстиции Натальи Пан, «облегчает порядок создания политических партий и положительно скажется на процессах разработки и принятия государственных решений».

Также законом вводится в избирательных партийных списках квота для женщин и молодежи в размере не менее 30%. В Минюсте считают, что это позволит «активно вовлечь женщин в общественно-политические процессы страны», а также «вовлечь в политику молодежь, способную решать общественно-социальные проблемы».