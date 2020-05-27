Производство работает без изменений
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Остановка производства на Тенгизе из-за вспышки коронавируса не стоит на повестке дня – Ногаев
ФОТО AZH.KZ

Алия Иксанова, Vласть

Остановка производства на месторождении Тенгиз из-за вспышки коронавируса не стоит на повестке дня, заявил в среду министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

«Основное производство работает без изменений, проект будущего расширения продолжается, но некритические виды работ перенесены на более поздний срок, и по ситуации на сегодняшний день демобилизовано 18,5 тыс. работников, проводятся санитарно-профилактические работы, организована работа согласно требованиям главного санитарного врача и санитарного врача Атырауской области. На сегодняшний день вопрос остановки месторождения не стоит на повестки дня», - сказал Ногаев в ходе пресс-конференции.

По информации министра здравоохранения Елжана Биртанова, в целом на месторождении заболели более тысячи рабочих.

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