Остановка производства на Тенгизе из-за вспышки коронавируса не стоит на повестке дня – Ногаев

Остановка производства на месторождении Тенгиз из-за вспышки коронавируса не стоит на повестке дня, заявил в среду министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

«Основное производство работает без изменений, проект будущего расширения продолжается, но некритические виды работ перенесены на более поздний срок, и по ситуации на сегодняшний день демобилизовано 18,5 тыс. работников, проводятся санитарно-профилактические работы, организована работа согласно требованиям главного санитарного врача и санитарного врача Атырауской области. На сегодняшний день вопрос остановки месторождения не стоит на повестки дня», - сказал Ногаев в ходе пресс-конференции.

По информации министра здравоохранения Елжана Биртанова, в целом на месторождении заболели более тысячи рабочих.