Программа детских садов должна быть преемственной со школьной
Единую модель дошкольного образования разработает правительство Казахстана
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Тамара Вааль, Vласть

В Казахстане необходимо обеспечить преемственность программ образования в детских садах со школами, поэтому до конца года правительство должно разработать единую модель дошкольного образования. Такое поручение дал в среду в ходе заседания Национального совета общественного доверия президент Касым-Жомарт Токаев.

«Система раннего развития наших детей также не соответствует международным стандартам. Мы должны активно развивать дошкольное образование, обеспечивать преемственность программ со школьной», - заявил Токаев.

Он заверил, что в ближайшее время охват детей от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением будет доведен до 100%. Вместе с тем в Казахстане пока нет полноценной модели дошкольного развития.

«Правительству следует разработать ее до конца года», - подчеркнул президент.

Кроме того, властям необходимо обеспечить максимальный охват детей дополнительным образованием, что «крайне важно для реализации спортивного, творческого, интеллектуального потенциала наших детей, для их гармоничного роста».

«В этих целях важно расширить охват, поддержать частную инициативу. Государственный заказ должен производиться в частных организациях дополнительного образования на максимально-выгодных условиях. Особенно это касается сельской местности, малых и моногородов», - добавил глава государства.

Кроме этого, по его решению с 2021 года управление районными отделами образования и финансирование переходят на уровень области.

«Вместе с тем в последнее время растет количество вопросов о порядке назначении руководителей учреждений образования. Правительству предстоит разработать новую, понятную и прозрачную систему назначения директоров детских садов, школ, колледжей», - сказал Токаев, отметив, что внедрение института ротации и аттестации директоров также должно повысить эффективность управления.

«В целом я за то, чтобы ротация существовала в каждой сфере. Мы должны обновлять кадры, чтобы не было разговоров о так называемых потерянных поколениях», - указал президент.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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