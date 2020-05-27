КНБ заявил о ликвидации двух преступных групп в Алматы

Комитет нацбезопасности совместно с МВД в ходе операции задержал около 30 человек, которых подозревает в участии в двух организованных преступных группах, причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям. У них изъято 11 единиц оружия и более 200 боеприпасов, сообщает в среду пресс-служба комитета национальной безопасности.

По сообщению ведомства, спецоперация в Алматы и Алматинской области прошла 27 мая.

«Участники преступных групп причастны к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. Уголовные правонарушения совершались с особой дерзостью и с применением огнестрельного оружия», - заявляют в КНБ.

Среди задержанных, по информации пресс-службы, есть ранее судимые лица, «отдельные из которых придерживаются «воровской» идеологии и поддерживают контакты с лидерами транснациональных преступных сообществ».

«Задержанные водворены в изоляторы временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения», - отметили в ведомстве.