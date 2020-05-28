Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч

В Соединенных Штатах Америки общее количество заразившихся коронавирусом достигло 1 млн 699 тыс. человек, а скончались от COVID-19 уже почти 100,4 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

На прошлой неделе газета The New York Times на первой полосе опубликовала пофамильный список всех умерших от коронавируса в США, а в заголовке печатной версии говорилось о неисчислимых потерях. США по-прежнему занимают первое место в мире по числу зараженных и умерших.

На втором месте Бразилия, где стремительно растет число инфицированных. Сейчас их уже насчитывается 411,8 тыс., скончались почти 25,6 тыс. заболевших. В России порядка 370,7 тыс. случаев заражения, умерли почти 4 тыс. человек.

В Великобритании 268,6 тыс. случаев COVID-19, умерли 37,5 тыс. человек; в Испании 236,2 тыс. заболевших за весь период и 27,1 тыс. умерших; в Италии 231,1 тыс. заразившихся и более 33 тыс. умерших; во Франции число случаев COVID-19 превышает 183 тыс., из них 28,6 тыс. летальных; в Германии заболели 181,5 тыс. человек в целом, умерли свыше 8,4 тыс.; в Турции 159,8 тыс. заражений и более 4,4 тыс. умерших.

В Индии число случаев COVID-19 превысило 158 тыс., скончались 4,5 тыс. человек; в Иране – порядка 141,6 тыс. заболевших и свыше 7,5 тыс. умерших.