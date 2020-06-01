В июле ставки по сберегательным депозитам сохранятся на прежнем уровне

Как сообщается на сайте фонда, максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным депозитам, открываемые на 12 и 24 месяца, сохранятся на прежнем уровне: с пополнением составят 12,8% и 12,9%, без пополнения – 14,9% соответственно. Ставки по срочным депозитам на аналогичные сроки уменьшатся на 0,1 п.п. с пополнением и составят 10,4% и 10% соответственно и на 0,3 п.п. – по депозитам без пополнения, составив 11,1% и 10,8% соответственно.

«Максимальные рекомендуемые ставки по срочным и сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца рассчитываются с учетом средневзвешенных ставок вознаграждения, по которым они привлекались», - отметили в КФГД.

В соответствии с ранее принятым решением о плавном снижении ставок вознаграждения по краткосрочным вкладам, КФГД на 1 п.п. снижает спреды к базовой ставке. Таким образом, постепенно уменьшился разрыв между действующей базовой ставкой на уровне 9,5% и ранее утвержденными ставками по вкладам физических лиц. В результате максимальная ставка по несрочным депозитам в тенге установится на уровне 10,0% годовых. Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев с правом пополнения составят 10,0%, без права пополнения – 10,5%. Ставки по сберегательным депозитам на аналогичные сроки составят 11,0% с пополнением и 11,5% без пополнения.