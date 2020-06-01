В Казахстане возобновили налоговые и таможенные проверки

«В период чрезвычайного положения главой государства поручено оказать поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе и по снижению налогового бремени. В рамках постановлений правительства Республики Казахстан приостановлено принятие мер по принудительному взысканию задолженности по налоговым, таможенным и социальным платежам, начислению пени, приостановлению расходных операций, продлены сроки представления деклараций и т.п. Представлены отсрочки уплаты налогов и других платежей. В целях снижения фискального давления на бизнес приостановлены налоговые, таможенные проверки, проведение камерального контроля», - напомнили в КГД.

Но ввиду того, что режим ЧП закончился в стране 11 мая, с 1 июня «возобновляются сроки проведения налоговых, таможенных проверок и исполнения уведомлений по камеральному контролю».

«Также в автоматическом режиме возобновляется направление налогоплательщикам уведомлений о погашении налоговой задолженности и задолженности по социальным платежам, на основании которых будут применяться дальнейшие способы и меры принудительного взыскания. Возобновляется деятельность апелляционных комиссий», - добавили в комитете.

В этой связи КГД призывает исполнять налоговые обязательства в установленные сроки. При этом налогоплательщики вправе получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов под залог имущества или банковскую гарантию в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом, на срок до трех лет. По камеральному контролю исполнение уведомлений может осуществляться посредством сдачи налоговых деклараций или пояснений в электронном виде через кабинет налогоплательщика.