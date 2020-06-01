Спрос на внутренние перелеты в Казахстане в мае восстановился на 50%

Аналитики сервиса Aviasales.kz провели исследование и выяснили, что спрос на авиаперелеты внутри Казахстана за май восстановился на 50% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Первые десять дней мая казахстанцы летали мало, а с 11 мая количество пассажиров на рейсах резко возросло. «Восстановление спроса на 50% — это очень хороший показатель, с учетом того, что рейсы выполняются еще не в полном объеме», - отметила Евгения Искендирова, маркетолог Aviasales.kz.

При этом, сообщают в компании, средняя стоимость внутренних перелетов снизилась на 26% по сравнению с 2019 годом. Если в прошлом году авиабилеты в обе стороны в среднем стоили 28 444 тенге, то в этом году они обходятся в 21 082 тенге.

Средняя стоимость перелета в одну сторону между Алматы и столицей – это самое популярное направление в стране – также снизилась на 23%. В прошлом году за такой билет казахстанцам нужно было отдать в среднем 21 286 тенге, а в этом — 16 263.

Авиасообщение в Казахстане было прервано во второй половине марта, после введения в стране карантина из-за коронавируса. Авиарейсы между столицей и Алматы возобновились 1 мая, позднее начались полеты и в другие города Казахстана. Международное авиасообщение пока остается закрытым.

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