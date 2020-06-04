Перед поездкой на Алаколь казахстанцы должны будут сдавать тест на коронавирус, так как заселять в дома отдыха будут только при наличии справки об отрицательном тесте на COVID-19, сообщает «Казинформ» .

Как сообщили в областном информационном центре, для одной семьи достаточно результата исследования на одного из ее членов. Справка действительна 7 дней. В пляжной зоне отдыхающие должны будут соблюдать дистанцию не менее 2 метров, а заполняемость в местах отдыха не должна превышать 50% от проектной вместимости, а все базы отдыха должны предусмотреть наличие средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, и самим отдыхающим желательно иметь индивидуальный запас средств защиты. Такие требования установлены постановлением главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области.

Вместе с тем для медицинской помощи отдыхающим на побережье озера Алаколь развернуто 12 круглосуточных коек во врачебной амбулатории села Кабанбай, есть круглосуточный травматологический пункт, а для оказания специализированной медицинской помощи будут выезжать специалисты из Усть-Каменогорск и Семея. В случае необходимости больных готовы принять и в больнице Урджарского района, которая оснащена двумя аппаратами искусственной вентиляции легких.

Отдых на побережье озера Алаколь разрешен с 13 июня.