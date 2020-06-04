Глава Минздрава призвал «повременить» с митингами в период карантина

Министр здравоохранения Елжан Биртанов призвал казахстанцев не нарушать законодательство и ограничения, устанавливаемые главным санврачом страны, и «повременить» с проведением митингов, так как это чревато очередной вспышкой коронавирусной инфекции.

«В период карантина, однозначно, массовые мероприятия запрещены. Это опасно для населения. Поэтому еще раз хочу сказать, что необходимо соблюдать требования закона, а закон гласит, что в условиях пандемии, которая объявлена ВОЗ, в условиях эпидемии в Казахстане, решения главного санитарного врача являются обязательными, и за их нарушения могут быть административные меры приняты», - сказал Биртанов на брифинге в СЦК в четверг.

Он призвал организаторов «таких мероприятий повременить, поскольку сегодня это, по сути, равноценно к принуждению или призывам к опасному очень мероприятию для населения, поскольку может произойти вспышка».

«Поэтому мы категорически против сейчас проведения таких митингов. Все должно быть в соответствии с законом. Закон должен быть един и неукоснительно соблюдаться» - заявил Биртанов.

На 6 июня в разных городах Казахстана анонсировали митинги Демократическая партия, находящаяся в процессе создания, и ДВК, которую в 2018 году запретил Есильский районный суд столицы.